Die italienische Grossbank hat von einem starken Handelsgeschäft, höheren Gebühreneinnahmen und einer gesunkenen Risikovorsorge für faule Kredite profitiert.Mailand - Die italienische Grossbank Unicredit ist im ersten Quartal dank eines starken Handelsgeschäfts, höherer Gebühreneinnahmen und einer gesunkenen Risikovorsorge für faule Kredite in die Gewinnzone zurückgekehrt. Unter dem Strich stand für die ersten drei Monate ein Gewinn von 887 Millionen Euro, wie die Bank am Donnerstag in Mailand mitteilte. Das war deutlich mehr als von Analysten...

