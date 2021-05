Bei Ethereum (ETH), der zweitgrößten Kryptowährung nach Market Cap, steht eine wichtige Entscheidung an. Nachdem der Kurs in knapp zwei Wochen über 63 Prozent zugelegt hat, drohen nun kurzfristige Gewinnmitnahmen. Diese Marken sind jetzt für Trader wichtig.DER AKTIONÄR berichtet über den starken Wochenstart bei ETH. Am Montag knackte der Kurs zunächst die psychologisch wichtige 3.000-Dollar-Marke. Im direkten Anschluss ging es mit hoher Dynamik weiter nach oben. Sogar das abgeleitete Kursziel aus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...