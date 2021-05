DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Auftragsbücher der deutschen Industrie füllen sich weiter

Der Auftragseingang der deutschen Industrie hat sich im März deutlich besser als erwartet entwickelt, was die guten Aussichten der Industrie für die Erholung von den Folgen der Corona-Pandemie unterstreicht. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) stiegen die Bestellungen gegenüber dem Vormonat um 3,0 Prozent und lagen kalenderbereinigt um 27,8 (Februar: 5,8) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen monatlichen Anstieg von 1,7 Prozent prognostiziert.

Commerzbank: Deutsche Industrie stützt BIP im 2Q

Der klare Aufwärtstrend bei den Auftragseingängen und die im März offensichtlich gestiegene Produktion machen aus Sicht von Commerzbank-Volkswirt Ralph Solveen Hoffnung, dass die Industrie im zweiten Quartal wieder spürbar zum Wachstum der deutschen Wirtschaft beitragen wird. "Dies stützt unsere Erwartung eines sehr starken Plus von 2,5 Prozent gegenüber dem Vorquartal, wozu allerdings die Einschränkungen zur Bekämpfung des Coronavirus in den kommenden Wochen gelockert werden müssten", schreibt Solveen in einem Kommentar.

Bank of England hält Kaufprogramm und Leitzins stabil

Die Bank of England (BoE) hat ihre Wachstumsprognose für 2021 angehoben, den Leitzins aber unverändert gelassen und keine Anzeichen dafür gegeben, dass sie plant, ihre geldpolitische Haltung bald zu ändern. Bei ihrer Sitzung beließ die Zentralbank ihr Programm zum Ankauf von Anleihen bei 895 Milliarden Pfund und den Leitzins auf dem Rekordtief von 0,10 Prozent. Die Beschlüsse der Notenbanker fielen einstimmig.

Norwegens Notenbank erwartet Zinserhöhung in zweiter Jahreshälfte

Die norwegische Zentralbank hat ihren Leitzins wie erwartet bei null belassen und ihre Haltung bekräftigt, dass der Leitzins höchstwahrscheinlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 angehoben wird. Die Norges Bank erklärte, dass die Infektionsraten in letzter Zeit zurückgegangen seien und die erste Phase des Regierungsplans zur Wiederöffnung der Gesellschaft umgesetzt wurde, wobei ein Großteil der erwachsenen Bevölkerung Norwegens bis zum Ende des Sommers geimpft sein sollte.

Türkische Zentralbank belässt Leitzins bei 19,00 Prozent

Die türkische Zentralbank hat ihre Geldpolitik wie erwartet unverändert gelassen. Wie sie nach einer Sitzung ihres geldpolitischen Ausschusses mitteilte, bleibt der geldpolitische Schlüsselsatz bei 19 Prozent. Das entsprach der von Factset übermittelten Konsensprognose.

Altmaier: Höheren Ökostromausbau über CO2-Preis finanzieren

Im Koalitionsstreit über den weiteren Ökostromausbau pocht Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) auf eine Anhebung des CO2-Preises auf Heiz- und Kraftstoffe. "Es ist ganz klar, dass wir mehr Erneuerbare Energien brauchen bis 2030, aber es ist auch ganz klar, dass das nicht zulasten des Strompreises geschehen kann", sagte Altmaier im ZDF-Morgenmagazin. Denn sowohl für die privaten Verbraucher als auch für die mittelständische Wirtschaft seien die Strompreise in Deutschland bereits die höchsten in Europa.

IWH: Trendanstieg bei Insolvenzen gestoppt, Insolvenzwelle unwahrscheinlich

Nach Zuwächsen in den Vormonaten ist die Anzahl der Unternehmensinsolvenzen im April nach Berechnungen des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) deutlich gesunken. Die Zahl der betroffenen Jobs verharrte auf moderatem Niveau. Laut IWH-Insolvenztrend wurden im April 769 Personen- und Kapitalgesellschaften als insolvent gemeldet. Damit lagen die Insolvenzen im April um mehr als 10 Prozent unter den Märzzahlen und auch deutlich unter dem Niveau des Vorjahresmonats.

Studie sieht massiven Jobverlust durch Wandel der Autoindustrie

Mit der schrumpfenden Produktion von Verbrennungsmotoren verschwinden Experten zufolge mehr Jobs als Beschäftigte in den kommenden Jahren regulär in den Ruhestand gehen. Bis 2025 verabschieden sich rund 75.000 Angestellte der Autoindustrie in die Rente, wie aus einer Studie des Ifo-Instituts im Auftrag des Automobilverbandes VDA hervorgeht. Dem stehen jedoch mindestens 178.000 Personen entgegen, die direkt oder indirekt vom Verbrenner abhängen. Deren Arbeitsplätze könnten vor dem Aus stehen, falls die Produktion von Verbrennern so stark zurückgeht, wie es die strengeren EU-Flottengrenzwerte derzeit erforderten.

Heil und Handwerk mahnen zu Reformen des deutschen Sozialstaats

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat Reformen gefordert, um den Sozialstaat zukunftsfester zu machen. "Der deutsche Sozialstaat ist besser als die meisten auf der Welt, aber in zweierlei Hinsicht für die Zukunftsfestigkeit dringend reformbedürftig", sagte Heil beim Unternehmerforum des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH). Der Sozialstaat sei erstens "zu nachsorgend" und müsse vielmehr "früher, vorbeugender und sozialinvestiver" tätig werden, und zweitens sei er "in vielerlei Hinsicht zu bürokratisch", bemängelte der Arbeitsminister.

EU offen für Gespräche über Patent-Aussetzung für Corona-Impfstoffe

Die EU hat sich offen für Gespräche über eine vorübergehende Aussetzung des Patentschutzes für Corona-Impfstoffe gezeigt. Brüssel sei bereit, über einen entsprechenden Vorschlag der USA zu diskutieren, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Donnerstag in einer Videobotschaft. "Kurzfristig rufen wir jedoch alle impfstoffproduzierenden Länder dazu auf, Exporte zuzulassen." Die US-Regierung hatte am Mittwoch überraschend angekündigt, sich im Kampf gegen die Corona-Krise bei der Welthandelsorganisation WTO für eine Ausnahmeregelung beim Patentschutz einzusetzen.

Aufhebung von Impfstoff-Patentschutz wird Thema beim EU-Gipfel

Die von den USA vorgeschlagene vorübergehende Aussetzung des Patentschutzes für Corona-Impfstoffe wird auch Thema beim EU-Gipfel in Porto am Wochenende. "Es gibt den Wunsch, darüber zu diskutieren", sagte ein EU-Vertreter. Demnach steht ein Austausch der 27 Staats- und Regierungschefs dazu am Freitagabend auf dem Plan.

Briten entsenden im Fischereistreit mit Frankreich Kriegsschiffe

Nach dem Brexit eskaliert zwischen Franzosen und Briten der Streit um Fischereirechte: Der britische Regierungschef Boris Johnson ordnete die Entsendung von zwei Kriegsschiffen in das Seegebiet vor die Insel Jersey im Ärmelkanal an, die dort am Donnerstag eintrafen. London reagierte damit auf eine drohende Hafenblockade durch rund 50 französische Fischerboote. Frankreich entsandte seinerseits zwei Patrouillenschiffe der Marine.

+++ Konjunkturdaten +++

Eurozone/Einzelhandelsumsatz März +2,7% gg Vm, +12,0% gg Vj

Eurozone/Einzelhandelsumsatz Feb rev +4,2% gg Vm, -1,5% gg Vj

GB/Einkaufsmanagerindex Service Apr 61,0

GB/Einkaufsmanagerindex Service Apr PROG: 60,1

GB/Einkaufsmanagerindex Service März war 56,3

