Mainz (ots) - Woche 18/21Freitag, 07.05.Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten:18.45 Leschs KosmosMahlzeit! Die Macht der ManipulationDeutschland 2015"Amerikas Plastik-Lüge - Profit statt Recycling" entfällt19.15 Leschs KosmosKlima im Wandel - Keiner stirbt für sich alleinDeutschland 2020"Die Plastik-Invasion - Coca-Cola und der vermüllte Planet" um 19.30 Uhr entfällt19.45 Leschs KosmosWie viel Grün braucht der Blaue Planet?Deutschland 202020.15 planet e.: Corona - Ende in Sicht?Was die Wissenschaft über SARS-CoV-2 weißDeutschland 2021"Apokalypse Abfall - Deutscher Müll für die Welt" entfällt20.45 ZDFzeitCorona - Pandemie ohne Ende?Fakten mit Hendrik StreeckDeutschland 2021"ZDFzoom: Kampf dem Elektroschrott - Wer verhindert das Recht auf Reparatur?" um 21.15 Uhr entfällt21.25 Leschs Kosmos SpezialImpfen - Wettlauf mit dem VirusDeutschland 2021"Unser täglich Fleisch" um 21.40 Uhr entfällt22.00 Leschs KosmosSchweinepest, Corona & Co. - der Vormarsch neuer VirenDeutschland 202022.30 Wie Viren unseren Körper angreifenAbwehrkampf im Inneren der ZelleGroßbritannien 2012"Das Soja-Imperium - Hoher Preis für billiges Fleisch" um 22.25 Uhr entfällt23.15 Spanische Grippe - Das Geheimnis des Killer-VirusGroßbritannien 20180.00 Corona, Aids & Co. - Virus oder VerschwörungDeutschland 20200.45 heute journal1.15 Terra XFaszination UniversumEine Frage der ZeitDeutschland 20171.55 Terra XFaszination UniversumDas Geheimnis der FinsternisDeutschland 20152.40 Terra XFaszination UniversumOhne LimitDeutschland 20173.25 Terra XFaszination UniversumIm Bann des LichtsDeutschland 20154.05 Mysterien des WeltallsEndet die Ewigkeit?Mit Morgan FreemanUSA 20104.50 Mysterien des WeltallsDie verborgene MachtMit Morgan FreemanUSA 2016Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/4908591