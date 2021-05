Die Aktie von Europas größtem Versicherer ist am Donnerstag die schwächste im DAX, nachdem sie am Vortag noch ein neues 52-Wochen-Hoch markiert hatte. Doch die Aktionäre der Allianz brauchen sich bei einem Minus von vier Prozent keinerlei Sorgen machen. Der Verlust ist geringer als der Dividendenabschlag, der heute erfolgt ist.Die Allianz-Aktionäre hatten am Mittwoch dem Dividendenvorschlag des Vorstands von 9,60 Euro pro Aktie zugestimmt. Dementsprechend handelt das Papier heute ex Dividende. Ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...