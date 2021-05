Neuenstein (ots) -- Effiziente Versandabwicklung mit GLS Germany direkt aus dem Magento 2 Admin Panel- Für nationalen und internationalen Versand- Optionale Services für Versender und EmpfängerNeuenstein (ots) - "GLS Shipping" heißt die jetzt erhältliche Extension des international tätigen Paketdienstleisters für das Shop-System Magento 2. Die Extension ist der jüngste Baustein seiner Lösungen für einen komfortablen und effizienten Onlinehandel - sowohl für Versender als auch Empfänger.Magento ist eines der meistgenutzten Shop-Systeme der Welt. Es ist über sogenannte Extensions erweiterbar. GLS bietet Versendern in Deutschland mit GLS Shipping eine Magento 2-Extension, die alle wichtigen Funktionen rund um den Versand in Magento 2 verfügbar macht. Nach der unkomplizierten Integration in die eigene Magento-Umgebung können Händler mit wenigen Klicks eine oder mehrere Bestellungen für den Versand mit GLS vorbereiten und optionale Services dazu auswählen. Auch Stornierungen bereits getätigter Aufträge lassen sich einfach ausführen. Dabei haben die Händler jederzeit einen Überblick über den Status aller Pakete.Zu den zubuchbaren Services zählen unter anderem die garantierte Zustellung am nächsten Tag, die Lieferung mit Ankündigung oder die Auswahl eines gewünschten Ablageortes. Diese Services können die Versender zur direkten Buchung für die Kunden im Bestellprozess freischalten. Zusätzlich ermöglicht GLS Shipping auch die Zahlung per Nachnahme inklusive der Zahlungsabwicklung. Zudem können Händler die sogenannte "Beileger-Retoure" nutzen. Dabei erhalten die Kunden bereits mit dem Hinpaket das Label für eine mögliche Rücksendung."Im E-Commerce ist der Versand ein wichtiges Kriterium für die Kaufentscheidung geworden. Mit der Magento-Integration machen wir den Versandstart für unsere E-Commerce-Kunden so einfach wie möglich", so Jascha Waffender, Director Marketing & Communications, Online Channels & ParcelShops der GLS Germany. "GLS steht für ausgereifte Lösungen speziell für den E-Commerce sowie zuverlässigen und schnellen, 100% klimaneutralen 2B- und 2C-Versand. Mit der Shipping Extension für Magento 2 bietet GLS den Händlern eine moderne, direkte Anbindung ihres Onlineshops an unsere umfangreichen Leistungen mit komfortablen Zusatzoptionen für ihre Kunden."Entwickelt und laufend unterstützt wird die GLS-Extension von Netresearch, einem Software-Dienstleister, der weltweit auf Projekte im Bereich E-Commerce und Digital Business spezialisiert ist.Mit einem Plugin für PlentyMarkets stellt GLS eine gleichwertige Anbindung für ein weiteres, vor allem im Deutschland gängiges Shop-System bereit.GLS Shipping steht für Magento kostenlos im Magento Marketplace unter https://marketplace.magento.com/gls-shipping-m2.html zum Download zur Verfügung.Das Plugin für Plentymarkets kann unter https://marketplace.plentymarkets.com/glsshipping_6463 ebenfalls kostenlos heruntergeladen werden.Pressekontakt:GLS Presse-TeamE-Mail: presse@gls-germany.comOriginal-Content von: GLS Germany GmbH & Co. OHG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118262/4908709