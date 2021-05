Hannover (www.anleihencheck.de) - Das Monetary Policy Committee der Bank of England (BoE) hat heute getagt und (einstimmig) erwartungsgemäß beschlossen, die Bank Rate auf dem bisherigen Niveau von 0,10% zu belassen, so die Analysten der Nord LB.Mit größerer Spannung sei dagegen die Entscheidung hinsichtlich des Aufkaufprograms gewartet worden. Fraglich sei gewesen, ob und wann die Notenbanker das Quantitative Easing anpassen würden. Immerhin hätten zuletzt sowohl die Einzelhandelsumsätze, die Industrieproduktion als auch die Beschäftigtenzahlen teilweise deutlich zugelegt, so dass auch das BIP-Wachstum im 1. Quartal - entgegen erster Befürchtungen zum Jahreswechsel - doch weniger deutlich gefallen sein sollte. Die Fortschritte bei der Bekämpfung von Covid-19 durch eine erfolgreiche Impfkampagne würden dem Land gute Perspektiven eröffnen. Über 50% der Bevölkerung sei bereits einmal geimpft worden, so dass gemäß des 4-Stufen-Plans der Regierung Lockerungen vom Lockdown bereits in Gang gesetzt worden seien. ...

