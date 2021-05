Schon knapp 30 Prozent hat die Aktie des kanadischen Brennstoffzellenherstellers Ballard Power seit Wochenbeginn verloren. Und das Schlimmste scheint noch nicht überstanden zu sein. Das Papier notiert bereits vorbörslich rund sechs Prozent im Minus. So kann es heute weitergehen.Bei der Ballard-Power-Aktie ist noch immer keine Besserung in Sicht. Der Titel befindet sich bereits seit Mitte Februar im Korrekturmodus und hat an diesem Montag seine Abwärtsbewegung nochmals deutlich beschleunigt. Auslöser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...