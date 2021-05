DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 7. Mai (vorläufige Fassung)

=== *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen Caixin April *** 06:55 DE/Siltronic AG, ausführliches Ergebnis 1Q, München 06:55 DE/Stratec SE, ausführliches Ergebnis 1Q (14:00 Telefonkonferenz), Birkenfeld *** 07:00 DE/Siemens AG, Ergebnis 2Q (07:30 Presse-Telefonkonferenz; 08:45 Analysten-Telefonkonferenz), München 07:00 DE/Osram Licht AG, Ergebnis 2Q, München 07:00 FR/Credit Agricole SA, Ergebnis 1Q, Paris *** 07:30 DE/BMW AG, ausführliches Ergebnis 1Q (10:00 Presse- Telefonkonferenz; 14:00 Analysten-Telefonkonferenz), München *** 07:30 DE/Adidas AG, Ergebnis 1Q (10:00 Presse-Telefonkonferenz; 15:00 Analysten-Telefonkonferenz), Herzogenaurach 07:30 DE/Hensoldt AG, Ergebnis 1Q, Taufkirchen 07:30 DE/Zeal Network SE, Ergebnis 1Q, Hamburg *** 07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Ergebnis 1Q, Wien *** 07:40 DE/Jungheinrich AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Hamburg *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe März saisonbereinigt PROGNOSE: +1,8% gg Vm zuvor: -1,6% gg Vm *** 08:00 DE/Handels- und Leistungsbilanz März Handelsbilanz saisonbereinigt PROGNOSE: +19,0 Mrd Euro zuvor: +19,2 Mrd Euro Leistungsbilanz nicht-saisonbereinigt PROGNOSE: +22,6 Mrd Euro zuvor: +18,8 Mrd Euro Export saisonbereinigt PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,9% gg Vm 08:00 DE/Destatis, Lkw-Maut-Fahrleistungsindex April 08:00 DE/Krones AG, Ergebnis 1Q, Neutraubling 08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Ergebnis 1Q, Madrid *** 08:30 ES/Amadeus IT Group SA, Ergebnis 1Q, Madrid *** 08:45 FR/Industrieproduktion März PROGNOSE: +2,0% gg Vm zuvor: -4,7% gg Vm 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin *** 09:00 DE/Audi AG, Ergebnis 1Q, Ingolstadt 09:00 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, Online-HV *** 09:00 CH/Währungsreserven April PROGNOSE: k.A. zuvor: 930,486 Mrd CHF 09:30 DE/Bundesrat, Sitzung, u.a. Abstimmung über Verordnung zu Erleichterungen für Geimpfte, Berlin 09:30 DE/Commerzbank, Videokonferenz mit Chefvolkswirt Krämer zum Konjunktur- und Marktausblick 10:00 DE/DMG Mori AG, Online-HV 10:00 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Online-HV 11:00 DE/Dürr AG, Online-HV 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 12:00 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei "The State of the Union" *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten April Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +1.000.000 gg Vm zuvor: +916.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 5,8% zuvor: 6,0% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: -0,10% gg Vm zuvor: -0,13% gg Vm 15:00 US/Fed, Rede (virtuell) von Richmond-Fed-Präsident Barkin (2021 stimmberechtigt im FOMC) bei der West Virginia Chamber 15:00 DE/Petersberger Klimadialog, Abschluss-PK (virtuell) mit Bundesumweltministerin Schulze und dem designierten COP26-Vorsitzenden Sharma *** - CN/Handelsbilanz April - EU/Sozialgipfel (bis 8.5.), Porto - EU/Ratingüberprüfungen für Dänemark (Moody's), Frankreich (Fitch), Italien (Moody's), Österreich (Fitch) - Folgende Index-Änderung wird nach Handelsschluss wirksam: SDAX + NEUAUFNAHME - Auto1 + HERAUSNAHME - Grenke ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

- k.A. = keine Angabe

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm

(END) Dow Jones Newswires

May 06, 2021 09:02 ET (13:02 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.