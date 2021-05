SAN ANTONIO, May 06, 2021 zu identifizieren, damit sie in den komplexen Umgebungen von heute optimal arbeiten können.



Rackspace Technology arbeitete im Rahmen von AWS eng mit der McChrystal Group zusammen, die im Bereich Führungsentwicklung tätig ist. Gemeinsam konnten sie dank einer automatisierten ML-Lösung (Machine Learning) zur Verarbeitung natürlicher Sprache einen zeitaufwändigen und arbeitsintensiven Prozess zur Analyse von Umfragen grundlegend überarbeiten. Anschließend wählte das Team die richtigen Tools und ML-Modelle aus, um die Bereitstellung aussagekräftiger Daten aus der Verarbeitung von Antworten auf offene Fragen sicherzustellen. So wurde ein zeitaufwändiger und arbeitsintensiver Prozess mithilfe einer automatisierten ML-Lösung zur Verarbeitung natürlicher Sprache optimiert.

"Der bisherige Verarbeitungsprozess der McChrystal Group basierte stark auf manuellen Prozessen, die sowohl zeitaufwändig als auch arbeitsintensiv waren. Um den Arbeits- und Zeitaufwand zu verringern, suchte die McChrystal Group nach einer automatisierten Verarbeitungslösung für natürliche Sprachen, die viel Zeit sparen und wichtige Themen identifizieren konnte, die in den Antworten auf offene Fragen enthalten waren", so Jeff Deverter, CTO, Solutions bei Rackspace Technology. "Unser Team konzentrierte sich darauf, die Produktivität mithilfe von Technologie zu steigern, die die Geschäftszahlen der McChrystal Group unmittelbar verbessern würde. So konnten wir schnellere Ergebnisse erzielen - insbesondere bei der Auswertung von Tausenden von Umfragen, wodurch wir die Time-to-Value für die Kunden der McChrystal Group verkürzen konnten."

Die Lösung nutzt Amazon Athena, AWS Glue, Amazon S3, Amazon SageMaker und Amazon Translate. Mit der automatisierten ML-Lösung zur Verarbeitung natürlicher Sprache konnte das Unternehmen einen zeitintensiven manuellen Prozess, der erhebliche Ressourcen verbraucht, durch einen automatisierten Prozess ersetzen, der deutlich schneller, konsistenter und reproduzierbar ist.

"Rackspace Technology verstand unsere Vision und zeigte umfangreiche Fachkenntnisse bei der Entwicklung und Implementierung einer Lösung, mit der wir unsere Umfragen schneller und genauer verarbeiten können als zuvor", so Victor Bilgen, Partner und Leiter der Analytics-Abteilung von McChrystal. "Unsere Erfahrung mit dem Team von Rackspace Technology gab uns die Zuversicht, dass das Unternehmen der richtige Partner ist, um bei diesem Projekt qualitativ hochwertige Ergebnisse zu erzielen."

