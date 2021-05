Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) hat im Rahmen einer globalen Studie die Hauptrisiken für den Finanzdienstleistungssektor identifiziert. Demnach beschäftigen die Finanzdienstleister in diesem Jahr vor allem fünf Risiken. AssCompact zeigt sie in einer Bildergalerie. Zeit erhöhter Risiken Banken, Vermögensverwalter, Private-Equity-Fonds, Versicherer und andere Akteure im Finanzdienstleistungssektor stehen vor einer Zeit erhöhter Risiken. Das zeigt der Bericht "Financial Services Risk Trends: ...

