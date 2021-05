Nach dem Kursrutsch vom Dienstag und der Erholung gestern versuchte sich der Deutsche Aktienindex heute an der Stabilisierung. Positiven Konjunkturdaten in Form der Auftragseingänge der deutschen Industrie am Morgen standen schwelende Inflationssorgen und deshalb weiter korrigierende Technologie-Aktien in den USA am Nachmittag gegenüber. Und dementsprechend sieht der Chart im Tagesverlauf aus - die kurz nach Handelsstart erreichten knapp 15.300 Punkte konnte der DAX nicht halten, um dann am Nachmittag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...