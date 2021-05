DGAP-News: SupplyOn AG / Schlagwort(e): Marktbericht

SupplyOn erneut als ein Leader im Gartner Magic Quadrant 'Multienterprise Supply Chain Business Networks' bestätigt



06.05.2021 / 17:30

München / Shanghai / Detroit, 6. Mai 2021 - SupplyOn, das Supply-Chain-Business-Netzwerk für die Automobil-, Aerospace-, Railway- und Manufacturing-Industrie, wurde im Gartner Magic Quadrant "Multienterprise Supply Chain Business Networks" zum dritten Mal in Folge als ein Leader anerkannt. "Gartner definiert Multienterprise Supply Chain Business Networks (MESCBNs) als einheitliche Technologieplattformen, die eine Vielzahl von Partnern darin unterstützen, ihre Geschäftsprozesse, die sich über mehrere Unternehmen erstrecken, zu koordinieren und auszuführen. Gartner betrachtet MESCBNs als Basistechnologie für etablierte Unternehmen, die implementiert wird, um die erweiterte Lieferkette eines Unternehmens innerhalb des gesamten Geschäftsökosystems, in dem es tätig ist, zu koordinieren, zu automatisieren und zu transformieren." SupplyOn bietet mit seinem Supply-Chain-Netzwerk die Basis für eine durchgängige Kollaboration zwischen Kunden und Lieferanten entlang der gesamten mehrstufigen Lieferkette. Die durch Künstliche Intelligenz unterstützten Lösungen von SupplyOn für Einkauf, Logistik, Transport sowie Qualitäts- und Risikomanagement ermöglichen auf der Basis von Echtzeitdaten eine transparente und agile Steuerung aller relevanten Prozesse mit externen Geschäftspartnern. "Gerade die aktuelle Krise zeigt, wie wichtig die konsequente Umsetzung digitaler Prozesse mit allen Partnern und die enge Zusammenarbeit entlang der gesamten Lieferkette ist. SupplyOn verbindet wie kein anderes Netzwerk Hersteller, Lieferanten und Logistikdienstleister der Fertigungsindustrie. Wir sind stolz, dass wir damit nicht nur Prozesse verschlanken und automatisieren, sondern auch einen wichtigen Beitrag zur erfolgreichen Krisenbewältigung leisten können", betont Markus Quicken, Vorstandsvorsitzender der SupplyOn AG. "Besonders freuen wir uns über die positive Bewertungen unserer Kunden auf der Plattform Gartner PeerInsights. Diese belegen, dass wir unseren Kunden ein wichtiger, verlässlicher Partner auf dem Weg der digitalen Transformation sind." "Wir sind davon überzeugt, dass unsere Positionierung als ein Magic Quadrant Leader auch unsere Innovationskraft bestätigt. Wir heben die Digitalisierung von Lieferketten mit modernsten Technologien wie Künstlicher Intelligenz auf ein neues Level: von der reinen Kollaboration hin zu durchgängig automatisierten Prozessen und Frühwarnsystemen. Damit helfen wir unseren Kunden, die Supply Chain Herausforderungen in dem äußerst dynamischen Umfeld genauso zu adressieren wie auch die Nachhaltigkeit von globalen Lieferketten", so Dr. Stefan Brandner, Vorstandsmitglied der SupplyOn AG. "Transparenz in der Supply Chain gepaart mit künstlicher Intelligenz werden zukünftig eine immer wichtigere Rolle spielen. Sie sind der Schlüssel, um auf Risiken nicht nur zu reagieren, sondern um sie vorausschauend zu managen." Vor zwei Jahrzehnten sind die Gründer von SupplyOn - Robert Bosch GmbH, Continental AG, Schaeffler AG und ZF Friedrichshafen AG - ihrer Vision gefolgt und haben ein unternehmensübergreifendes Supply-Chain-Business-Netzwerk in der Fertigungsindustrie realisiert. Die Mission war der Aufbau einer offenen Plattform, die alle relevanten Unternehmen über alle Stufen der Supply Chain hinweg vernetzt. In schwierigen Zeiten wie der aktuellen Pandemie zeigt sich mehr denn je der enorme Nutzen dieser globalen Vernetzung. Link für einen kostenfreien Zugang zum Gartner-Report:

www.supplyon.com/en/supplyon-confirmed-as-leader-in-gartner-2021-magic-quadrant-for-mescbn Gartner Disclaimer Gartner, Magic Quadrant for Multienterprise Supply Chain Business Networks, Christian Titze, William McNeill, Brock Johns, Bart De Muynck, 3 May 2021. Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in its research publications, and does not advise technology users to select only those vendors with the highest ratings or other designation. Gartner research publications consist of the opinions of Gartner's research organization and should not be construed as statements of fact. Gartner disclaims all warranties, expressed or implied, with respect to this research, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. Über SupplyOn Das Supply-Chain-Business-Netzwerk von SupplyOn verbindet weltweit rund 100.000 Industrieunternehmen aus 70 Ländern, darunter Airbus Group, BMW Group, Bombardier, BorgWarner, Bosch, Continental, Deutsche Bahn, DEUTZ, Kautex Textron, Liebherr, Oerlikon, Safran, Schaeffler, Schindler, Siemens, Thales und ZF. Gesellschafter von SupplyOn sind die Robert Bosch GmbH, die Continental AG, die ZF Friedrichshafen AG und die Schaeffler AG. Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen hat seinen Sitz in der Nähe von München und unterhält weitere Niederlassungen in Europa, den USA und China. Weitere Informationen finden Sie unter folgendem Link: www.SupplyOn.com Kontakt

