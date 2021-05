Verspätete Ad hoc- oder Beteiligungsmeldungen kommen teuer. Jüngst hat die FMA über die Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group, die Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe sowie den Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein, wegen einer verspäteten Mitteilung in Zusammenhang mit der Unterschreitung der 10 Prozent-Grenze bei der S Immo, eine Geldstrafe in Höhe von jeweils 226.667 Euro verhängt. Erst kürzlich teilte die FMA auch mit, dass Do&Co eine Strafzahlung in Höhe von 318.000 Euro wegen einer verspäteten Ad-Hoc Meldung leisten muss. Die CA Immo hat ebenfalls vor einigen Wochen wegen einer verspäteten Veröffentlichung einer Directors' Dealings-Meldung eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...