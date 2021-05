Enrico Tanuwidjaja und Haris Handy, Ökonomen bei der UOB Group, geben einen Überblick über die neuesten BIP-Zahlen in Indonesien. Wichtige Zitate "Indonesiens Wirtschaft schrumpfte das vierte Quartal in Folge, wenn auch in deutlich geringerem Tempo. Die Wirtschaftsleistung sank im 1Q21 um 0,74% y/y im Vergleich zu -2,19% im 4Q20, belastet durch die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...