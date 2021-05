Tagesausblick für 07.05.: DAX wenig verändert. BioNTech und Moderna im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Die guten Vorgaben aus Asien sorgten zwar für einen freundlichen Handelsauftakt an den Aktienmärkten. Im weiteren Verlauf bröckelten jedoch die Gewinne. So schloß der DAX wenig verändert bei 15.200 Punkten und der EuroStoxx50 verlor 0,2 Prozent auf 3.990 Punkte.

Am Anleihemarkt stagnierten die Renditen mehrheitlich im Bereich des Vortags. Nach der Beruhigung am Rentenmarkt fassten sich die Akteure am Edelmetallmarkt ans Herz und griffen zu. So sprang der Goldkurs rund 1,5 Prozent nach oben auf 1.810 US-Dollar und die Notierung für Silber stieg gar um 3,2 Prozent auf 27,4 US-Dollar. Öl gab derweil einen Teil der jüngsten Gewinne wieder ab. So schloss der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil bei 68,5 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Die Gesundheitskonzerne Fresenius und Fresenius Medical Care (FMC) verbuchten im ersten Quartal jeweils einen Umsatzrückgang. Dennoch hielten die Unternehmen an den Jahresprognosen fest. Die Aktionäre reagierten recht unterschiedlich. Während die Aktie des Mutterkonzerns Fresenius leicht zulegte, gab der Dialysespezialist knapp drei Prozent nach. Die Diskussion um eine Aussetzung des Patentschutzes für Coronaimpfstoffe brachte die Aktien von BioNTech, CureVac und Moderna kräftig unter Druck. CompuGroup steigerte den Umsatz im ersten Quartal um 25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Investoren quittierten die Daten dennoch mit einem zweistelligen Kursverlust. Linde erhöhte nach einem starken Jahresauftakt die Prognose für das Gesamtjahr und trieb die Aktie damit über EUR 244.

Aus Europa veröffentlichen morgen unter anderem Adidas, BMW, Credit Agricole, CTS Eventim, Hensoldt, Jungheinrich, Krones und Siemens (finale) Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal. CTS Eventim und Dürr laden zudem zur virtuellen Hauptversammlung.

Wichtige Termine

China - Außenhandel, April

Deutschland - Industrieproduktion, März

Frankreich - Industrieproduktion, März

USA - Arbeitsmarktbericht, April

Chart: DAX

Widerstandsmarken: 15.260/15.510 Punkte

Unterstützungsmarken: 14.900/15.010/15.130 Punkte

Nach einer starken Eröffnung drehte der DAX am späten Vormittag nach Süden und pendelte im weiteren Verlauf zwischen 15.100 und 15.200 Punkte. Der Anstieg zum Handelsschluss an die obere Begrenzung des Abwärtstrends stimmt optimistisch. Viele Bullen werden jedoch abwarten bis die Hürde bei 15.260 Punkten ebenfalls überwunden ist. Auf der Unterseite findet der DAX im Bereich von 15.100/15.130 Punkten eine Unterstützungszone.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 08.03.2021- 06.05.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 05.05.2015- 06.05.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Inline-Optionsscheine auf DAX Index für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere Barriere in Punkten obere Barriere in Punkten Letzter Bewertungstag DAX Index HR5YJ4 6,82 10.800 16.000 15.07.2021 DAX Index HR5FAE 6,21 13.200 15.800 17.06.2021

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 06.05.2021; 17:49 Uhr

Weitere Hebelprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX finden sie hier..

Cashback Trading - wenn der Emittent meine Ordergebühren übernimmt!

Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die Cashbuzz-Webseite aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Tagesausblick für 07.05.: DAX wenig verändert. BioNTech und Moderna im Fokus! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).