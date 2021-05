Die Alterung der Gesellschaft ist einer der Megatrends, die auch für die Geldanlage gelten. Die Betroffenen selbst, Best Ager genannt, sehen das Problem, kennen die Lösung - aber handeln nicht danach. "Hier hat sich über viele Jahre eine psychologische Konditionierung verfestigt, die diese Generation in der Geldanlage versagen lässt", sagt Nikolas Kreuz, Geschäftsführer der INVIOS GmbH. Dabei wären einfachste Schritte leicht möglich. "Die Erkenntnisse der Neuro-Finance treffen in dieser Generation in besonderem Maße zu", sagt Kreuz. "Vor allem der Status-Quo-Effekt, ...

