Aptorum Group Limited (Nasdaq: APM, Euronext Paris: APM) ("Aptorum Group" oder "Aptorum"), ein im klinischen Stadium agierendes Biopharma-Unternehmen, hat mit Exeltis ("Exeltis", einem Geschäftsbereich des globalen Pharmakonzerns Insud Pharma) eine Vereinbarung zur Entwicklung und Herstellung eines neuartigen präklinischen Kandidaten von Aptorum getroffen, der in den folgenden Gebieten vermarktet werden soll: Europäische Union und Lateinamerika (mit einer Option zur Erweiterung) der Zusammenarbeit auf die USA. Dieser neuartige Kandidat soll der Frauengesundheit dienen und bei Frauenleiden wie beispielsweise Endometriose oder verwandten Erkrankungen eingesetzt werden. Nach der Vereinbarung behält die Aptorum-Gruppe die Entwicklungsrechte in anderen Regionen der Welt sowie das Recht, den neuartigen Kandidaten zu einem Arzneimittel zu entwickeln. Voraussetzung für die Vermarktung des Produkts ist das Vorliegen der entsprechenden behördlichen Genehmigungen in den jeweiligen Ländern.

Dr. Clark Cheng, Chief Medical Officer und Executive Director der Aptorum Group, kommentierte: "Endometriose ist eine systemische gynäkologische Erkrankung, die oft schmerzhaft und chronisch ist und schätzungsweise etwa 10% der Frauen im gebärfähigen Alter betrifft1. Zu den Symptomen der Endometriose gehören unter anderem chronische Schmerzen und in extremen Fällen Unfruchtbarkeit, was erhebliche körperliche, emotionale und wirtschaftliche Auswirkungen auf die Patientinnen hat. Derzeit bilden eine Operation und/oder eine Hormonbehandlung mit oralen Kontrazeptiva die tragenden Säulen der Behandlung. Beides ist nicht ideal, vor allem nicht für Frauen im gebärfähigen Alter, die an einer solchen Erkrankung leiden2. Wir sind davon überzeugt, dass der nicht-hormonelle Ansatz unseres Kandidaten das Potenzial hat, diesen ungedeckten Bedarf zu decken, und wir freuen uns, in Zusammenarbeit mit Exeltis dieses Produkt zu entwickeln, um den Patientinnen eine praktikable Alternative zu bieten."

Über Exeltis

Exeltis ist ein schnell wachsender Geschäftsbereich des integrierten Health-Sciences-Konzerns Insud Pharma. Das Unternehmen nimmt eine führende Position auf dem Gebiet der Frauengesundheit ein und ist ständig auf der Suche nach Innovationen sowie neuen Behandlungsmöglichkeiten und Geräten zur Verbesserung der Gesundheit und des Wohlbefindens von Frauen auf der ganzen Welt. Exeltis ist weltweit in über 40 Ländern präsent und hat ein Team von mehr als 4.000 Fachleuten, die von einem globalen Produktionsnetzwerk unterstützt werden Das übergeordnete Ziel von Exeltis ist die Unterstützung und Versorgung von Frauen in jeder Lebensphase. Das Unternehmen bietet ein umfangreiches Portfolio an Produkten für die Bedürfnisse von Frauen in den Bereichen Fortpflanzungsfähigkeit, reproduktive Gesundheit, Verhütung, Schwangerschaft, Geburt und Menopause. In den letzten Jahren hat Exeltis seine Aktivitäten auch auf die Bereiche Zentrales Nervensystem (ZNS), Ophthalmologie und Endokrinologie ausgedehnt.

Über Aptorum Group

Aptorum Group Limited (Nasdaq: APM, Euronext Paris: APM) ist ein im klinischen Stadium agierendes Biopharma-Unternehmen, das sich auf die Erforschung, Entwicklung und Vermarktung einer breiten Palette von therapeutischen Technologien zur Behandlung von Erkrankungen mit ungedecktem medizinischem Bedarf insbesondere in der Onkologie (einschließlich seltener onkologischer Indikationen) von Infektionskrankheiten spezialisiert hat. Ergänzt wird die Pipeline von Aptorum außerdem durch (i) die Schaffung von Arzneimittel-Forschungsplattformen, die die Entdeckung neuer Therapeutika ermöglichen, beispielsweise durch ein systematisches Screening von bereits zugelassenen Arzneimittelmolekülen, sowie einer mikrobiombasierten Forschungsplattform für die Behandlung von Stoffwechselerkrankungen, und (ii) die gemeinsame Entwicklung einer neuartigen molekularbasierten Schnelldiagnosetechnologie zur Identifizierung und Erkennung von Krankheitserregern zusammen mit Accelerate Technologies Pte Ltd, dem Vermarktungszweig der Agency for Science, Technology and Research in Singapur.

For more information about Aptorum Group, please visit www.aptorumgroup.com.

1 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0002937819303850

2 https://www.nhs.uk/conditions/endometriosis/treatment/

