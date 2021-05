Am Donnerstag hat der deutsche Leitindex nur noch zögerlich an seine deutliche Vortagserholung angeknüpft. Nach einem zunächst robusten Start traten die Investoren im Verlauf etwas kürzer. Insgesamt zeigte sich der DAX stabil und rettete sich zum Xetra-Schluss in die Gewinnzone. Mit einem Stand von 15.196,74 Punkten war ein Plus von 0,17 Prozent zu verzeichnen. DAX stabil am Donnerstag Aufregendes gibt es vom vorletzten Handelstag der Woche nicht ...

