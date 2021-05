FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zum Wohnungsbau:

"Die häufig von Großinvestoren betriebene Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen wird untersagt. Endlich. Denn sie entziehen ein ohnehin sehr knappes Gut der Allgemeinheit, zum Nutzen nur weniger. Noch weniger gute Argumente gibt es für die Spekulationen mit Bauland, die nun eingeschränkt werden. Bei rasant steigenden Mieten liegt wertvolle Fläche brach, weil Investoren hoffen, dass sie in drei Jahren noch wertvoller sein wird. Hier musste die Politik gegensteuern, denn dieser Zustand ist für viele Menschen schlicht unerträglich. Es ist eine Stärke des Gesetzes, dass es regional differenziert wirkt. Was für Stuttgart und Berlin richtig ist, kann für ländliche Regionen unnötige Bürokratie sein."/yyzz/DP/he