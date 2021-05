KIEL (dpa-AFX) - Die Konferenz der Verbraucherschutzminister von Bund und Ländern endet am Freitagmittag nach Beratungen unter anderem zum digitalen Verbraucherschutz und zu Mikroplastik in Lebensmitteln. Am Vormittag steht noch ein Gespräch der Ministerrunde mit dem für Verbraucherschutz zuständigen EU-Kommissar Didier Reynders auf dem Programm. Wegen der Corona-Pandemie tagt die Runde unter Vorsitz des schleswig-holsteinischen Verbraucherschutzministers Claus Christian Claussen (CDU) in Videokonferenzen.

Zum Thema Mikroplastik legte der Bund einen Bericht zum aktuellen Forschungsstand vor. Claussen sagte: "Die Vorstellung, dass man sich, wenn auch in winzigen Teilen, auch durch Plastik ernährt, ist ziemlich abstoßend." An diesem aktuellen Thema müsse weiter geforscht werden./moe/DP/he