Köln (ots) - Köln. Das Coronavirus Sars-Cov-2 wird nach Einschätzung eines führenden deutschen Infektiologen nicht vollständig zum Verschwinden gebracht werden können. Dennoch sagte der Düsseldorfer Medizinprofessor Tom Lüdde der Kölnischen Rundschau (Frietagausgabe): "Das Ziel einer Beendigung der Pandemie als für die ganze Welt in alle Teile des Lebens einschneidendes Ereignis ist durch eine gemeinsame Anstrengung und groß angelegte Impfprogramme aber erreichbar." Lüdde ist Direktor der Klinik für Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie und Infektiologie des Universitätsklinikums Düsseldorf.



Auch wenn Sars-Cov-2 wie andere "Erkältungs-Coronaviren" weiter saisonal zirkuliere, könnten Impfungen und durchgemachte Erkrankungen für eine Grundimmunität sorgen. Ein solches Szenario, in dem das Virus langfristig für Gesundheitssysteme nicht mehr bedrohlich wäre, sei nicht unwahrscheinlich, so Lüdde.



Pressekontakt:



Kölnische Rundschau

Raimund Neuß

Telefon: 0228-6688-546

print@kr-redaktion.de



Original-Content von: Kölnische Rundschau, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/70111/4908966

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de