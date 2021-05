München (ots) - Bei vielen Paaren, vor allem denjenigen mit Kindern, sind seit März 2020 Romantik und Zweisamkeit viel zu kurz gekommen oder ganz verloren gegangen. Durch die monatelangen Lockdowns, häufigen Stress und die großen Herausforderungen mit Home-Office, Home-Schooling, Sorgen um die Gesundheit bis hin zu Existenzängsten, hat die Liebe oft gelitten. Doch langsam ist Besserung in Sicht. Sexual Coach und Buchautorin Susanne Wendel ("gesundgevögelt") berät seit vielen Jahren Paare in Liebesdingen und rät ihnen dringend, jetzt wieder ganz bewusst für Zweisamkeit zu sorgen - damit die Liebestanks wieder aufgefüllt werden und die Beziehung die Pandemie auch langfristig übersteht. Was Paare diesen Frühsommer tun sollten:1. Eine Nacht im Hotel buchen - ohne Kinder! So sehr sich alle auf den Familienurlaub freuen: zuerst sollte ein Paar für sich selber sorgen und wenigstens eine Nacht in Zweisamkeit in einem fremden Bett verbringen. Auch wenn es zunächst ungewohnt ist - erotische Gefühle stellen sich an einem anderen Ort als dem eigenen Schlafzimmer häufig schneller ein. Auf jeden Fall: viel kuscheln! Durch körperliche Nähe wird im Gehirn Oxytocin ausgeschüttet, ein Botenstoff, der glücklich macht!2. Ein romantisches Dinner zu zweit organisieren. Entweder sobald die Restaurants geöffnet sind oder einfach die Kinder bei einem Freund übernachten lassen und genüsslich zu zweit kochen und alle Sinne aktivieren. Anschließend den Abend mit einem Glas Wein und guten Gesprächen ausklingen lassen.3. Rückblick und gegenseitige Anerkennung für alles, was man im letzten Jahr gewuppt hat. Die vielen Überstunden, die viele zusätzliche unbezahlte Arbeit zu Hause, die Betreuung und Beschulung von Kindern oder einfach nur, dass man sich die gute Laune nicht hat verderben lassen - je mehr Anerkennung Partner sich gegenseitig geben, desto stärker ist die Zuneigung und desto stabiler die Beziehung.4. Ein gemeinsames Abenteuer planen: Manche Hotels vermieten stundenweise Love-Suiten, manche Spa's kann man für einen Nachmittag buchen oder man holt sich einen Gutschein für ein anderes besonderes Erlebnis. Gemeinsame Abenteuer verbinden und lassen den Stress der letzten Monate vergessen. Außerdem wird dabei Dopamin im Gehirn ausgeschüttet - ein Botenstoff, der Kribbeln im Bauch erzeugt und unsere Lebensgeister weckt.5. Waldbaden zu zweit! Ganz unabhängig von Öffnungen können wir jetzt wunderbar die Natur erleben, die im Mai in volle Blüte kommt. Ein achtsamer Spaziergang im Wald tut der Seele und der Liebe gut. Wichtig ist allerdings: keine Smartphones und keine Gespräche über die üblichen Alltagsdinge, sondern einfach nur die Natur genießen, tief einatmen und am besten Händchen halten.Text @Susanne WendelBücher der Autorin zum Thema:"gesundgevögelt in 12 Wochen""Heute komme ich zuerst""Männer sind Schweine, Frauen erst recht", alle erschienen im Goldegg-Verlag, Wien.Weitere Infos, Interviewmöglichkeit, Fotos usw. direkt unter presse@susannewendel.dePressekontakt:Health & Fun GmbHKolpingring 1882041 OberhachingTel. 089-45669701presse@susannewendel.deHRB 200812Geschäftsführung:Susanne Wendel & Frank-Thomas HeidrichOriginal-Content von: Health & Fun GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/139903/4908971