Siemens hebt Prognose nach unerwartet guten Zahlen erneut an

FRANKFURT (Dow Jones)--Unterstützt von Zuwächsen in fast allen Konzernbereichen hat Siemens im zweiten Geschäftsquartal Umsatz und Gewinn unerwartet deutlich gesteigert. Der Technologiekonzern hebt seine erst vor drei Monaten erhöhte Jahresprognose erneut an: Zwischen 5,7 und 6,2 (zuvor: 5,0 bis 5,7) Milliarden Euro wird der Überschuss erwartet, wie Siemens in München mitteilte. Der Umsatz werde auf vergleichbarer Basis um 9 bis 11 Prozent wachsen, statt wie bisher prozentual mittel bis hoch einstellig.

Im abgelaufenen Quartal steigerte Siemens den bereinigten operativen Gewinn (EBITA) im industriellen Geschäft um 31 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro, unter dem Strich wurden 2,4 Milliarden Euro verbucht, fast 1,7 Milliarden mehr als vor Jahresfrist. Dazu trug ein Abgangsgewinn von rund 900 Millionen Euro aus dem kürzlich abgeschlossenen Verkauf des Großgetriebeherstellers Flender bei.

Der Umsatz kletterte um 6 Prozent auf 14,7 Milliarden und der Auftragseingang um 8 Prozent auf 15,9 Milliarden Euro, wie Siemens weiter mitteilte. Gegenwind von der Währungsseite kosteten jeweils 4 Prozentpunkte Wachstum. "Wachstumsimpulse kamen insbesondere aus der Automobilindustrie, dem Maschinenbau und unserem Softwaregeschäft sowie, geografisch betrachtet, aus China", sagte Finanzvorstand Ralf Thomas.

Zur positiven Entwicklung trugen vor allem die intelligente Gebäudetechnik bei, die ihren angepassten Gewinn mehr als verdoppelte, sowie Fabrikautomatisierung und die Medizintechnik mit Zuwächsen von 39 und 11 Prozent. In der Bahntechnik blieb das Ergebnis konstant.

Von Vara Research im Siemens-Auftrag befragte Analysten hatten im Konsens mit 14,1 Milliarden Umsatz, einem Nettogewinn von 1,66 Milliarden Euro und einem bereinigten operativen Gewinn (EBITA) von 2,02 Milliarden Euro gerechnet.

