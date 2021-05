NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Volkswagen nach Quartalszahlen von 255 auf 245 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Der Autobauer sei stark ins Jahr gestartet, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel reflektiere vor allem die Neubewertung von Beteiligungen./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2021 / 20:46 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2021 / 00:15 / BST

DE0007664039