EANS-News: Raiffeisen Bank International AG / RBI: Zwischenbericht 1. Quartal 2021Konzerngewinn deutlich verbessert auf EUR 216 Millionen trotz anhaltenden Gegenwinds

=------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- Quartalsbericht Wien - RBI: Zwischenbericht 1. Quartal 2021 Konzerngewinn deutlich verbessert auf EUR 216 Millionen trotz anhaltenden Gegenwinds * Zinsüberschuss stabil gegenüber dem Vorquartal; Nettozinsspanne spiegelt die Überliquidität wider * Provisionsüberschuss trotz schwächerer Wechselkurse und verlängerter Lockdowns fast vollständig erholt * Verwaltungsaufwendungen im Jahresvergleich um 5% gesunken * Neubildungsquote von 0,35% aufgrund sehr geringer Neubildungen für ausgefallene Kredite (Stage 3) * Konzernergebnis im Jahresvergleich um 22% auf EUR 216 Millionen verbessert, unterstützt durch niedrigere Risikokosten * Kundenkredite seit Jahresbeginn um 1% gestiegen * Harte Kernkapitalquote stabil bei 13,6% (inkl. Ergebnis des ersten Quartals) Erfolgsrechnung in EUR Q1/2021 Q1/2020 Q4/2020 Millionen* Zinsüberschuss 767 881 765 Provisionsüberschuss 434 448 466 Handelsergebnis und Ergebnis aus 5 37 (2) Fair-Value-Bewertungen Verwaltungsaufwendungen (692) (732) (777) Betriebsergebnis 567 689 470 Übriges Ergebnis (38) (82) 5 Staatliche Maßnahmen (130) (167) (28) und Pflichtabgaben Wertminderungen auf finanzielle (79) (153) (133) Vermögenswerte Ergebnis vor Steuern 321 286 314 Ergebnis nach Steuern 243 207 230 Konzernergebnis 216 177 205 Bilanz in EUR Millionen 31/03/2021 31/12/2020 Forderungen an Kunden 91.861 90.671 Verbindlichkeiten gegenüber 104.211 102.112 Kunden Bilanzsumme 176.152 165.959 Risikogewichtete Aktiva 81.362 78.864 gesamt (RWA) Kennzahlen 31/03/2021 31/12/2020 NPE Ratio 1,8% 1,9% NPE Coverage Ratio 61,2% 61,5% Harte Kernkapitalquote (inkl. 13,6% 13,6% Ergebnis) Eigenmittelquote (inkl. 18,1% 18,4% Ergebnis) Kennzahlen Q1/2021 Q1/2020 Q4/2020 Nettozinsspanne (durchschnittl. 1,94% 2,43% 1,97% zinstragende Aktiva) Cost/Income Ratio* 55,0% 51,5% 62,3% Neubildungsquote (durchschnittl. 0,35% 0,66% 0,58% Forderungen an Kunden) Konzern-Return-on- 6,5% 5,6% 6,6% Equity Ergebnis je Aktie in 0,59 0,49 0,55 EUR * Ab 1. Jänner 2021 werden nicht-ertragsabhängige Steuern in den Verwaltungsaufwendungen (bisher im sonstigen betrieblichen Ergebnis) und Beiträge zur Einlagensicherung im Posten staatliche Maßnahmen und Pflichtabgaben (bisher in den Verwaltungsaufwendungen) dargestellt. Auch die Vorjahreswerte wurden diesen Änderungen angepasst. Ausblick Der Ausblick bleibt unverändert. Rückfragehinweis: John P. Carlson, CFA Group Investor Relations Raiffeisen Bank International AG Am Stadtpark 9 1030 Wien, Österreich ir@rbinternational.com Telefon +43-1-71 707-2089 www.rbinternational.com Ende der Mitteilung euro adhoc =-------------------------------------------------------------------------------

