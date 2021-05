DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Russland bleiben die Börsen wegen des Feiertags "Tag des Sieges" geschlossen.

TAGESTHEMA

Die rasante Impfkampagne, die Lockerungen der Geschäftsbeschränkungen und die staatlichen Konjunkturprogramme geben der Erholung am US-Arbeitsmarkt weiteren Schwung. Vor allem kundennahe Dienstleistungen wie das das Freizeit- und Gastgewerbe profitieren von der Erholung. Ökonomen erwarten für April denn auch, dass die Zahl der Jobs außerhalb der Landwirtschaft um 1.000.000 (März: 916.000) gegenüber dem Vormonat zugenommen hat. Die Arbeitslosenquote dürfte auf 5,8 (6,2) Prozent gesunken sein. Für die Stundenlöhne wird ein Minus von 0,1 (minus 0,1) Prozent prognostiziert. Das Arbeitsministerium veröffentlicht die Daten am Freitag (14.30 Uhr MESZ). Die Ökonomen von HSBC verweisen auf die Aussage von Fed-Chef Jerome Powell im Anschluss an die Sitzung im April, wonach die Fed genau beobachten wird, ob dem Anstieg der Beschäftigtenzahlen um 916.000 im März ähnlich robuste Zuwächse in den folgenden Monaten folgen werden. "Weitere kräftige Zuwächse wären nötig, um sich dem Ziel der maximalen Beschäftigung der Fed zu nähern, wenn man bedenkt, dass die Zahl der Beschäftigten im März immer noch 8,4 Millionen unter dem Niveau vor der Pandemie lag", heben die HSBC-Experten hervor.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

ADIDAS

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das Gesamtjahr erste Quartal (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q21 ggVj Zahl 1Q20 Umsatz 5.005 +5% 15 4.753 Betriebsergebnis 584 k.A. 13 65 Erg vor Steuern 542 k.A. 8 27 Ergebnis nach Steuern* 415 k.A. 11 20 Ergebnis nach Steuern/Dritten** 411 k.A. 3 31 Ergebnis je Aktie unverwässert* 2,14 k.A. 9 0,13 * fortgeführte Geschäftsbereiche ** fortgeführte und aufgegebene Geschäftsbereiche

06:55 DE/Stratec SE, ausführliches Ergebnis 1Q

(14:00 Telefonkonferenz), Birkenfeld

07:00 DE/Siemens AG, Ergebnis 2Q (07:30 Presse-Telefonkonferenz;

08:45 Analysten-Telefonkonferenz), München

07:00 DE/Osram Licht AG, Ergebnis 2Q, München

07:30 DE/BMW AG, ausführliches Ergebnis 1Q (10:00 Presse-

Telefonkonferenz; 14:00 Analysten-Telefonkonferenz),

München

07:30 DE/Adidas AG, Ergebnis 1Q (10:00 Presse-Telefonkonferenz;

15:00 Analysten-Telefonkonferenz), Herzogenaurach

07:30 DE/Hensoldt AG, Ergebnis 1Q, Taufkirchen

07:30 DE/Zeal Network SE, Ergebnis 1Q, Hamburg

07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Ergebnis 1Q,

Wien

07:40 DE/Jungheinrich AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Hamburg

08:00 DE/Krones AG, Ergebnis 1Q, Neutraubling

08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA,

Ergebnis 1Q, Madrid

08:30 ES/Amadeus IT Group SA, Ergebnis 1Q, Madrid

09:00 DE/Audi AG, Ergebnis 1Q, Ingolstadt

09:00 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, Online-HV

10:00 DE/DMG Mori AG, Online-HV

10:00 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Online-HV

11:00 DE/Dürr AG, Online-HV

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, Ergebnis 3Q

INDEXÄNDERUNG

SDAX (zum Handelsende am 7. Mai) + NEUAUFNAHME - Auto1 + HERAUSNAHME - Grenke

DIVIDENDENABSCHLAG

Alstria Office REIT 0,53 EUR Axa 1,43 EUR Data Modul 1,00 EUR Deutsche Post 1,35 EUR Heidelbergcement 2,20 EUR Hochtief 3,93 EUR Talanx 1,50 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Produktion im produzierenden Gewerbe März saisonbereinigt PROGNOSE: +1,8% gg Vm zuvor: -1,6% gg Vm 08:00 Handels- und Leistungsbilanz März Handelsbilanz saisonbereinigt PROGNOSE: +19,0 Mrd Euro zuvor: +19,2 Mrd Euro Leistungsbilanz nicht-saisonbereinigt PROGNOSE: +22,6 Mrd Euro zuvor: +18,8 Mrd Euro Export saisonbereinigt PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,9% gg Vm - FR 08:45 Industrieproduktion März PROGNOSE: +2,0% gg Vm zuvor: -4,7% gg Vm - US 14:30 Arbeitsmarktdaten April Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +1.000.000 gg Vm zuvor: +916.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 5,8% zuvor: 6,0% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: -0,10% gg Vm zuvor: -0,13% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 15.289,00 0,20 S&P-500-Indikation 4.204,75 0,05 Nasdaq-100-Indikation 13.647,00 0,23 Nikkei-225 29.365,61 0,12 Schanghai-Composite 3.446,81 0,16 +/- Ticks Bund -Future 170,46 -3 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 15.196,74 0,17 DAX-Future 15.259,00 0,58 XDAX 15.257,46 0,62 MDAX 32.300,37 -0,73 TecDAX 3.385,07 -1,48 EuroStoxx50 3.999,44 -0,08 Stoxx50 3.418,96 0,03 Dow-Jones 34.548,53 0,93 S&P-500-Index 4.201,62 0,82 Nasdaq-Comp. 13.632,84 0,37 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 170,49 -10

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte werden zum Wochenschluss im Plus erwartet. Die Richtung gibt dabei die Wall Street vor, dort stieg der Dow-Jones-Index dank einer späten Rally das erste Mal über 34.500 Punkten. Werte aus dem Lebensmittelsektor, Telekom- wie auch Finanzwerte gehörten zu den Gewinnern. Am Morgen wird zunächst die Berichtssaison die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer auf sich ziehen. Der wichtigste Termin des Tages ist dann der US-Arbeitsmarktbericht. Er wird belegen, dass die kräftige Wirtschaftserholung in der größten Volkswirtschaft der Welt am Arbeitsmarkt angekommen ist. Viel hängt von diesen Daten ab, denn es zeichnet sich bereits eine leichte Überhitzung der US-Wirtschaft ab. Sollten nun auch noch deutlich mehr Stellen in den USA im abgelaufenen Monat geschaffen worden sein, ist fraglich, wie lange die US-Notenbank noch an ihrem extrem expansiven Kurs festhalten kann. Dann könnte die Diskussion über ein "tapern" erst richtig an Fahrt aufnehmen, was am Aktienmarkt wohl nicht auf Gegenliebe treffen dürfte.

Rückblick: Stimmungsstützend wirkten gute Zahlen vom Verband der Maschinen- und Anlagenbauer aus Deutschland und aus den USA starke wöchentliche Arbeitsmarktdaten. Die Berichtsaison bewegte die Einzelkurse teils stärker: Telecom Italia verloren rund 5,5 Prozent. Hintergrund waren Medienberichte, laut denen nun doch mehrere Betreiber mit dem Aufbau des Glasfasernetzes in Italien beauftragt werden sollten. Damit würden die Pläne von Telecom Italia durchkreuzt, zusammen mit Open Fiber das Netz im Alleingang aufzubauen. AB Inbev ist zum Jahresstart dank eines stärker als erwarteten Umsatzwachstums wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt und bekommt nach 15 Jahren einen neuen Chef. Für die Aktie ging es um 5,2 Prozent nach oben, Heineken stiegen um 2,1 Prozent, der Stoxx-Index der Lebensmittelhersteller stellte mit einem Plus von 0,8 Prozent den größten Gewinner in Europa. Bei Air France-KLM (-2,6%) fielen die Erstquartalszahlen laut den Analysten von Bernstein zwar über den vorläufigen Zahlen aus, beim Gewinn sei die Konsensprognose dennoch nicht erreicht worden. Eine weitere Kapitalerhöhung liege im Bereich des Möglichen.

DAX/MDAX/TECDAX

Bessere Autoverkäufe vor allem in China und eine hohe Nachfrage nach höherpreisigen Fahrzeugen bescherten VW einen unerwartet starken Jahresstart. Gewinnmitnahmen drückten den Kurs dennoch um 2,7 Prozent. Munich Re (+2,3%) steigerte den Gewinn im ersten Quartal dank einer insgesamt niedrigeren Schadensbelastung als im Vorjahr und des starken Ergebnisses des Erstversicherers Ergo. Fresenius (+0,5%) schlug sich angesichts der fortdauernden Corona-Pandemie zum Jahresauftakt relativ wacker und bestätigte seine Ziele. Die Tochter Fresenius Medical Care (-2,9%) hatte derweil starke Auswirkungen durch die Covid-19-Pandemie zu verkraften. Henkel schlossen nach den Quartalszahlen kaum verändert. Wie von den Citi-Analysten erwartet, hob Henkel die Unternehmensprognose an. Das neue Gewinnziel scheine jedoch die Konsenserwartungen nicht zu übersteigen, hieß es. Eine starke Nachfrage bescherte Linde (+1,2%) einen deutlichen Gewinnanstieg. Zudem hob Linde die Prognose an. Compugroup brachen um 11,5 Prozent ein. Während teils der Ausblick auf das zweite Quartal moniert wurde, lobten Analysten den guten Jahresauftakt des Softwareunternehmens. Die Commerzbank sprach von einer völlig überzogenen Kursreaktion und empfahl die Aktie zum Kauf.

XETRA-NACHBÖRSE

Der Gesamtmarkt lief mit der Wall Street etwas nach oben. Eine beachtliche Erholung legten Verbio mit einem nachbörslichen Plus von 6 Prozent aufs Parkett. Die Titel hatten tagsüber rund 11 Prozent nachgegeben.

USA / WALL STREET

