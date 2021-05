Weniger Tech und mehr Value könnten bei der Auswahl deiner Aktien womöglich eine clevere Maxime sein. Zumindest jetzt, wenn du es im Rahmen der Tech-Korrektur kaum aushältst, auch mal größere Verluste auszusitzen. Derzeit erblicken wir schließlich wieder die Schattenseite dessen, was es heißt, Visionen und Megatrends zu folgen. Aber verlassen wir den grundsätzlichen Ansatz und blicken unternehmensorientiert auf zwei Value- und Dividendenaktien, die jetzt überaus attraktiv sein könnten. Vor allem, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...