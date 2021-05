Hamburg (ots) - Auf der Uhlenhorst baut OTTO WULFF im Auftrag von Günther Franke Gruber Bauherren das Leo-Leistikow-Quartier. Auf bis zu 12 Stockwerken entstehen mehr als 180 moderne Sozial- und Eigentumswohnungen. Jetzt wurde der Rohbau fertiggestellt.Das neue Leo-Leistikow-Quartier in Hamburg-Uhlenhorst wächst. Nach etwas mehr als einem Jahr Bauzeit hat OTTO WULFF als Generalunternehmer den Rohbau des neuen Quartiers fertiggestellt. Im Auftrag von Günther Franke Gruber Bauherren entstehen auf dem Areal zwischen Oberaltenallee, Leo-Leistikow-Allee und Martha-Muchow-Weg insgesamt 184 neue Wohnungen sowie eine kleine Gewerbefläche.55 Wohneinheiten sind als öffentlich-geförderte Mietwohnungen vorgesehen, unterstützt durch die Hamburgische Investitions- und Förderbank. Außerdem entstehen 129 moderne Eigentumswohnungen mit zum Teil beeindruckendem Blick über Hamburg. Die Wohnungen verteilen sich auf 7 Gebäude mit einer Höhe von bis zu 12 Stockwerken. Das gesamte Ensemble verfügt über eine Bruttogeschossfläche von rund 25.400 m². Die Entwürfe lieferten KBNK Architekten.Die Fertigstellung des Quartiers ist für Frühjahr 2022 geplant. Alle Gebäude werden als KfW-Effizienzhäuser nach dem Standard 55 errichtet. Der Vertrieb der Eigentumswohnungen läuft bereits.Mehr Informationen über das Leo-Leistikow-Quartier: www.leo-uhlenhorst.de (https://leo-uhlenhorst.de/)Mehr Informationen über OTTO WULFF: www.otto-wulff.deMehr Informationen über Günther Franke Gruber Bauherren: www.gfg-bauherren.de (https://gfg-bauherren.de/)Über OTTO WULFF: Seit mehr als 85 Jahren schafft OTTO WULFF Lebensräume, die Menschen glücklicher machen. Das Familienunternehmen entwickelt und baut Wohn- und Gewerbeprojekte sowie weitere vielseitige Immobilien wie z.B. Schulen oder Krankenhäuser. An den drei Standorten Hamburg, Berlin und Leipzig beschäftigt OTTO WULFF mehr als 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In Norddeutschland gehört OTTO WULFF zu den führenden Bauunternehmen und Projektentwicklern.Über Günther Franke Gruber Bauherren: Wir sind Bauherren aus Leidenschaft seit mehr als 25 Jahren. Wir entwickeln, planen und realisieren hochwertige Wohnimmobilien in den besten Lagen der Hansestadt. Wir entwerfen mit Blick für das große Ganze, Augenmerk für die entscheidenden Details und konsequentem Qualitätsanspruch von der ersten Skizze bis zur Schlüsselübergabe. Auf diese Weise entstehen hochwertige Objekte, die ihren Platz im Stadtbild verdienen und ihre Anziehungskraft im Laufe der Jahre noch verstärken.Pressekontakt:Michael NowakLeiter Unternehmenskommunikation & PressesprecherTel.: +49 40 736 242 56Mobil: +49 152 225 953 27mnowak@otto-wulff.deOriginal-Content von: OTTO WULFF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147170/4909004