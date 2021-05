In der am 6. Mai 2021 abgehaltenen 34. ordentlichen Hauptversammlung der CA Immobilien wurde für das Geschäftsjahr 2020 die Ausschüttung einer Dividende von 1,00 Euro je dividendenberechtigter Aktie beschlossen. Die Dividende ist am 21. Mai 2021 zur Zahlung fällig (Dividenden-Zahltag); Ex-Dividendentag ist der 19. Mai 2021. Die Feststellung der anspruchsberechtigten Bestände im Zusammenhang mit der Ausschüttung erfolgt am 20. Mai 2021 (Dividendenstichtag).

