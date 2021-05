BEYOND MEAT schrieb das Q1 rot. Der Fleischersatz-Hersteller hatte vor einem Jahr 0,03 $ Gewinn je Aktie gezeigt. Jetzt sagten die Analysten 0,18 $ Verlust je Aktie voraus, was aber mit - 0,42 $ deutlich unterschritten wurde. Der absolute Verlust betrug unterm Strich 27,3 Mio. $, negativ war auch die bereinigte Ebitda-Marge (- 10 %). Der Umsatz wuchs um 11,4 % auf 108,2 Mio. $, allerdings hatten Analysten im Durchschnitt rund 113 Mio. $ angesetzt. Nachbörsliche Reaktion: Zeitweise fast 5 % Kursverlust. CEO Ethan Brown wies auf eine geringere Nachfrage von Restaurants hin. Der entsprechende Bereich Foodservice schrumpfte in den USA um 26 % und international sogar um 44 %. Außerdem ließ der Trend, mehr Mahlzeiten zu Hause einzunehmen, nach. Der CEO zeigte sich trotzdem optimistisch und kündigte die Rückkehr zu eigenen Vorhersagen an, beginnend mit den Umsätzen: Für das Q2 lautet die Prognose + 19 bis + 32 % zum Vorjahr auf 135 bis 150 Mio. $. Unsere Position in der Actien-Börse (seit Ausgabe 49/19) steht 61 % im Plus, weiterhin haltenswert.



