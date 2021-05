Guten Morgen, der DAX konnte sich in den beiden Vortagen vom Verlaufstief bei 14.845 Punkten wieder erholen und eine Aufwärtskorrektur einleiten. Am Vortag konnte der DAX im Tageshoch 15.281 Punkte erreichen, kam dann aber wieder zurück und ging mit einer bearishen Tageskerze leicht über dem 10er-EMA bei 15.196 Punkten aus dem Handel. Am heutigen Freitagmorgen notiert der DAX deutlich höher bei 15.330 Punkten. Die nächste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...