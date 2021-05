Zürich (awp) - Zum Wochenschluss dürfte es am Schweizer Aktienmarkt nochmals aufwärts gehen. Damit dürfte der Leitindex SMI den Vorgaben aus Übersee folgen. Denn ein Schlussspurt hat den US-Aktienmärkten am Donnerstag doch noch deutliche Gewinne beschert und auch in Asien überwiegen zum Wochenschluss die Kursaufschläge. ...

