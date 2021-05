Adidas ist 2021 gut ins Spiel gekommen. So hat der Sportartikelhersteller Zahlen fürs erste Jahresviertel vorgelegt, die über den Erwartungen der Analysten liegen. Zudem schraubt das Unternehmen aus Herzogenaurach seine Umsatzprognose für dieses Jahr nach oben. Die Aktie goutiert das mit einem Freudensprung. Konkret stiegen die Erlöse um 20 Prozent auf knapp 5,3 Milliarden Euro. Währungsbereinigt betrug das Plus sogar 27 Prozent. Dabei profitierte der Konzern von einer starken Entwicklung in China.

Den vollständigen Artikel lesen ...