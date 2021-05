Die Wiener Börse dürfte am Freitag mit Kursgewinnen in die Sitzung starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund dreißig Minuten vor Handelsstart ein Plus von 0,43 Prozent. Die Vorgaben aus den USA liefern Rückenwind. Dort haben die Börsen am Vortag höher geschlossen, der Dow Jones erreichte einen neuen Rekordstand. Positive Impulse kamen außerdem bereits von Konjunkturdatenseite. ...

