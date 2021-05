Das Währungspaar EUR/USD befindet sich in einem kurzfristigen Aufwärtstrend. Die Korrektur seit dem Verlaufshoch am 29. April bei 1,214 Dollar könnte mit dem Rücklauf bis unter den 10er-EMA beendet sein. Aktuell befindet sich EUR/USD wieder über dem 10er-EMA und zeigt Stärke. In der nächsten Aufwärtswelle sollte EUR/USD bis über das Verlaufshoch bei 1,214 Dollar ansteigen und Kurs auf den Widerstand bei 1,217 Dollar ...

