Zürich (ots) - Am 13. Juni 2021 stimmt das Stimmvolk über das Covid-19-Gesetz ab. Dieses ermöglicht es dem Staat, KMU und Gewerbe in der grössten wirtschaftlichen Krise seit 50 Jahren zu helfen. Eine Hilfe, die viele Unternehmen dringend benötigen. Eine breite Allianz von Branchen- und Wirtschaftsdachverbänden setzt sich im Wirtschaftskomitee "JA zum Covid-19-Gesetz" gemeinsam für ein Ja zum Covid-19-Gesetz an der Urne ein. Anlässlich einer Medienkonferenz eröffnet das Komitee seine Abstimmungskampagne.Montag, 10. Mai 2021Beginn: 10.30 UhrKongresszentrum Kreuz in BernZeughausgasse 41Raum Fischer/HodlerLivestream abrufbar über www.gastrosuisse.chFolgende Referentin und Referenten vertreten das Wirtschaftskomitee "JA zum Covid-19-Gesetz" an der Medienkonferenz:- Daniela Schneeberger, Vizepräsidentin Schweizerischer Gewerbeverband (sgv)- Nationalrat Nicolo Paganini, Präsident Schweizer Tourismus-Verband (STV)- Casimir Platzer, Präsident GastroSuisse- Andreas Züllig, Präsident HotellerieSuisse- Hans-Ulrich Bigler, Direktor Schweizerischer Gewerbeverband (sgv)Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. Anmeldung bis Montag, 10. Mai, 09 Uhr an: communication@gastrosuisse.ch Vielen Dank!