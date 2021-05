Für das nächstes Acceleration-Programm, das von September bis November 2021 läuft, werden bereits jetzt die vielversprechendsten Startups in der Wachstumsphase mit Fokus auf Sustainable Finance und KMU Services gesucht.Zürich - Am 5. Mai 2021 wurde der zweite Acceleration Batch von F10 Switzerland offiziell während des Online-Startup-Showcase mit 275 hochkarätigen Teilnehmern, hauptsächlich aus dem Investoren- und Unternehmensumfeld, abgeschlossen. Zusätzlich zu den Startup-Pitches beinhaltete die Veranstaltung ein Investoren-Panel zu Startups in der frühen Wachstumsphase und nutzte eine Event-Plattform...

