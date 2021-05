Google erweitert den Funktionsumfang seines Sprachassistenten Google Assistant in Deutschland. Fortan könnt ihr unter anderem einstellen, wie gut der Assistent auf den Befehl "Hey Google" reagiert. Der Google Assistant erhält in Deutschland leider nur recht sporadisch neue Funktionen. Umso erfreulicher ist es, wenn Google neue Features für seinen Sprachassistenten ankündigt. Das ist nun der Fall - das ist neu. Google Assistant: Mit Voice-Match festlegen, wie sensibel eure Geräte reagieren Wie Google in seiner Ankündigung schreibt, können verschiedene Faktoren, wie etwa die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...