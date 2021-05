Paribus hat einen neuen Alternativen Investmentfonds (AIF) für Privatanleger vorgestellt. Er bringt ein bereits vorhandenes Investment in die Welt der regulierten Fonds und beteiligt Anleger an einer langfristig vermieteten Immobilie in einer der Top-7-Städte in Deutschland. Die Paribus Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH vertreibt ab sofort den geschlossenen Publikums-AIF Paribus Bezirksrathaus Köln. Mit dem neuen Fonds können sich Anleger ab 20.000 Euro an einer langfristig vermieteten Immobilie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...