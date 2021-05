FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 07.05.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS INITIATES TT ELECTRONICS WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 280 PENCE - BARCLAYS RAISES VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 230 (200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES RATHBONE BROS PRICE TARGET TO 2100 (2000) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 230 (237) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES BARRATT DEVELOPMENTS TARGET TO 821 (792) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES NETWORK INTL PRICE TARGET TO 500 (485) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES MEGGITT PRICE TARGET TO 580 (565) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES STOCK SPIRITS PRICE TARGET TO 320 PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES RATHBONE BROS PRICE TARGET TO 1985 (1880) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS JOHN LAING TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 380 (350) PENCE - MORGAN STANLEY CUTS ST JAMES'S PLACE TARGET TO 1345 (1369) P - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES MELROSE INDUSTRIES TARGET TO 169 (165) P - 'EQUAL-WEIGHT' - PEEL HUNT CUTS RSA INSURANCE TO 'HOLD' ('BUY') - UBS RAISES BARRATT DEVELOPMENTS PRICE TARGET TO 855 (810) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 225 (210) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de