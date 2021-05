Der Krypto-Wahnsinn nimmt seinen Lauf und bringt mit dem Dogecoin den neuen Liebling für Trader hervor. Keinerlei Nutzen, aber er wird von Tradern und Elon Musk geliebt. Krypto-Bullen wie Mike Novogratz geraten bei der Doge-Rally ins Schwärmen. Der Preisanstieg sei ganz im Sinne der Krypto-Idee und "there's something pure in what dogecoin has done" so Novogratz im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...