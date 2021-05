Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der Goldpreis kann die Marke von 1.800 Dollar knacken. Für die Bullen wird es nun wichtig, diesen Bereich auf Wochenschlussbasis zu überwinden. Dann kann auch der Ausbruch aus der bullishen Flagge gelingen. Die Minen spielen bislang auch mit und konnten in der zu Ende gehenden Woche weiter zulegen. "Charttechnisch und fundamental sieht es gut aus für Gold. Jetzt müssen die Bullen schlicht und einfach zeigen, dass sie es ernst meinen." Bei den Minenaktien stand die zu Ende gehende Woche im Zeichen zahlreicher Finanzzahlen von großen Gold- und Silberproduzenten. So hat etwa Barrick Gold als Nummer zwei der Goldbrnache seine Zahlen gemeldet. Der Konzern lag im ersten Quartal beim Gewinn mit 29 Cent je Aktie 2 Cent über den Analystenschätzungen. Dazu schüttet der Konzern für das erste Quartal eine Sonderdividende aus. Rechnet man die Sonderdividende mit ein, so kommt Barrick Gold aktuell auf eine Dividendenrendite von 3,5 Prozent. "Das ist historisch betrachtet eine sehr hohe Dividendenrendite für den Goldsektor als auch für Barrick Gold." Unter höheren Energiekosten und höheren Kosten für einen Contractor hat First Majestic Silver gelitten. Der Konzern lag beim Gewinn unter den Erwartungen, allerdings konnte die Aktie dennoch im Zuge der verbesserten Stimmung bei den Silberminen gestern weiter steigen. Allerdings wurde First Majestic dabei von Hecla in den Schatten gestellt. Die Aktie kratzt nach ordentlichen Q1-Zahlen bereits wieder an einem neuen Mehrjahreshoch. Weitere Themen in dem Video sind unter anderem B2Gold und Kirkland Lake Gold. Auch diese beiden Goldproduzenten haben in dieser Woche Zahlen vorgelegt. B2Gold lag über, Kirkland Lake Gold leicht unter den Analystenschätzungen. Beide Konzerne haben ihre Prognose für das Gesamtjahr bestätigt. Das gesamte Video können Sie gleich hier ansehen. Wollen Sie dabei sein bei der Rallye der Edelmetallaktien? Dann testen Sie den Börsendienst "Goldfolio" vier Wochen für nur 49 Euro. Alle Details unter: https://www.goldfolio.de/start.htm Schafft Gold den Ausbruch? Wie steht es um Silber, Öl & Co? Bleiben Sie informiert mit dem wöchentlichen NEWSLETTER von Rohstoff-Experte Markus Bußler. Jetzt kostenlos registrieren! http://www.goldfolio.de Auf der Homepage erhalten Sie unter anderem auch weitere Infos zum Goldfolio Börsendienst. Nutzen Sie das attraktive Kennenlern-Angebot. Facebook: https://www.facebook.com/BusslersGoldgrube