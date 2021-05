Regelrecht durchgeschüttelt wurden die Aktien des Impfstoffherstellers BioNTech in den vergangenen Tagen. Am Dienstag sprangen die Kurse zur Eröffnung an der Wall Street auf ein neues Rekordhoch bei 213 US-Dollar, ehe die Kurse auf 177 Dollar abstürzten. Die zwischenzeitliche Erholung am Mittwoch wurde im Tagesverlauf wieder kassiert, wobei sich der Rücksetzer am Donnerstag zunächst fortsetzte, bevor der Aktie ...

