Die Ölpreise haben sich am Freitagvormittag kaum bewegt. Gegen elf Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 68,05 US-Dollar und damit 0,06 Prozent weniger als zuletzt am Donnerstag. Der Preis der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) ermäßigte sich um 0,40 Prozent auf 64,62 Dollar.Der Preis für OPEC-Öl ist gefallen. Wie das OPEC-Sekretariat in Wien am Freitag mitteilte, wurde der ...

