Er folgt auf Andreas Buri, der nach mehr als sieben Jahren an der Spitze der Bank Ende Jahr ordentlich in Pension geht.Bern - Der Verwaltungsrat der Clientis AG hat Matthias Liechti (45) per Mitte November 2021 zum neuen CEO gewählt. Liechti ist aktuell als COO Mitglied der Clientis-Geschäftsleitung. Er folgt auf Andreas Buri (64), der nach mehr als sieben Jahren an der Spitze der Bank Ende Jahr ordentlich in Pension geht. Matthias Liechti arbeitet seit März 2018 bei der Clientis AG. Von 2013 bis 2018 war er...

