Nach dem Abverkauf am Donnerstag erholt sich die Aktie von Plug Power am Freitag vorbörslich um ein Prozent, zu wenig, um das Chartbild spürbar aufzuhellen. Der Abwärtstrendkanal ist beim Brennstoffzellen-Spezialisten voll intakt. Nun warnt das nächste Institut vor zu großen Erwartungen an Wasserstoff.Laut dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) ist Wasserstoff nicht in allen Bereichen das geeignete Mittel, um fossile Brennstoffe zu ersetzen. "Wasserstoffbasierte Brennstoffe sind ein ...

