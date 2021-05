DJ Volkswagen Kernmarke bekräftigt Margenziele bis 2023

FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen will bei der Kernmarke auch in den kommenden Jahren durch Kostensenkungen und eine effizientere Produktion die Profitabilität steigern. Im laufenden Jahr soll die operative Umsatzrendite trotz Belastungen durch höhere Rohstoffpreise und Chip-Engpässe wie geplant zwischen 3 bis 4 Prozent liegen, kündigte VW bei Vorlage der Quartalszahlen an. 2023 soll die Rendite dann auf 6 Prozent steigen.

Im ersten Quartal kletterte die Marge auf 4,5 von 2,5 Prozent, wie bereits seit Vorlage der Konzernzahlen am Donnerstag bekannt. "Wir haben den Schwung der zweiten Jahreshälfte 2020 in das neue Jahr mitgenommen - trotz anhaltender Herausforderungen durch die Pandemie und den weltweiten Halbleitermangel", sagte Marken-CEO Ralf Brandstätter laut Mitteilung. Rückenwind gab VW vor allem das starke China-Geschäft, wo der Absatz um 61 Prozent kletterte. Insgesamt steigerte die Marke den Umsatz um gut 5 Prozent auf 18,97 Milliarden, das operative Ergebnis verdoppelte sich knapp auf 900 Millionen Euro.

Im laufenden Jahr sollen die Auslieferungen und Umsatz wie geplant deutlich steigen.

