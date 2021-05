Berlin (ots) - Die TV-App des Nachrichtensenders WELT ist ab sofort auch auf MagentaTV verfügbar. Sie bietet schnell und unkompliziert aktuelle Videos des Marktführers im deutschen Nachrichtenfernsehen aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport, aktuelle Themenschwerpunkte, Magazine und Talks. Für Doku-Fans gibt es ein großes, sich permanent erweiterndes Angebot on demand aus den Bereichen Technology, Space, Food, Nature & Wildlife, History und Crime. Jederzeit alles in einer App, alles auf dem Smart-TV.Zum Start können sich die Zuschauer u.a. auf die neuen Folgen der vierten Staffel der WELT-Dokureihe "Spacetime" mit dem Astronauten und Weltraumexperten Prof. Dr. Ulrich Walter freuen. Neben vielen weiteren Doku-Highlights im Mai, wird die Reportage "Downfall - Sturm aufs Kapitol" und die neue sechsteilige Doku-Serie "Ikonen" in der TV-App zu sehen sein. Im Juni geht es dann weiter mit dem Wildlife-Dreiteiler "Tierische Jäger".WELT erweitert damit sein Programmangebot für MagentaTV Kunden der Deutschen Telekom auf der MagentaTV Box sowie den Media Receivern 401 und 601.Die TV-App wurde in Zusammenarbeit mit dem technischen Smart-TV-Experten MEKMedia für die Plattform weiterentwickelt und modifiziert. Konzeption und Design entstehen Inhouse im Bereich Marketing & Commercial Sales des Nachrichtensenders.Pressekontakt:Florian WidmannKommunikation WELTflorian.widmann@welt.dewww.presse.welt.deOriginal-Content von: WELT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13399/4909444