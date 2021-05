Nach dem starken Börsendebüt im April bleibt die Coinbase-Aktie auf Talfahrt. Am gestrigen Donnerstag ist sie fast sechs Prozent schwächer aus dem US-Handel gegangen - der vierte Verlusttag in Folge. Damit rückt nun eine wichtige Marke in den Fokus. Mit dem Donnerstags-Schlusskurs von 256,76 Dollar notiert die Aktie nur noch hauchdünn über dem Referenzkurs von 250 Dollar, der im Vorfeld des Direct Listings am 14. April festgelegt wurde. Die Aktie war damals bereits mit einem kräftigen Aufschlag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...